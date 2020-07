Rebeca Escribens se despide de TVAE: “Cuando por fin me dan un papel en una novela, me matan”

Rebeca Escribens fue una de las actrices que más llamó la atención durante su participación en Te volveré a encontrar. Sin embargo, el personaje interpretado por la figura de América TV fue asesinado en la ficción.

A raíz de este suceso, la conductora de América Espectáculos decidió compartir en Instagram una emotiva y divertida publicación para decirle adiós a ‘Silvia‘.

“Y con esta foto me despido de Te volveré a encontrar. Cuando por fin me dan un papel en una novela, me matan. ¡Me las cobraré, Máximo y Milena!”, escribió Rebeca Escribens, fiel a su estilo, junto a una imagen en la que aparecía al lado de ‘Pascal’, personaje interpretado por Javier Valdés.

En poco tiempo, la publicación de la presentadora en Instagram logró superar los 18.000 ‘me gusta‘ de sus seguidores, quienes destacaron además su gran sentido del humor.

Rebeca Escribens bromea sobre su personaje en Te volveré a encontrar

A fines de junio, Rebeca Escribens hizo un hilarante comentario sobre su personaje en Te volveré a encontrar, al destacar la personalidad de ’Silvia’ en la ficción.

“Tremenda jugadoraza, con la cara de ‘mosca muerta’ con la que había entrado a su casa, mira la descarada ella haciéndose la secretaria digna”, comentó.

Asimismo, la conductora de América Espectáculos sorprendió a sus miles de fans al confesar que le prohibió a toda su familia ver sus escenas en la novela. “Tuve que apagar todos los televisores de la casa, pero ahora todo te lo mandan por WhatsApp”, bromeó la presentadora.

