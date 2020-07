Pelo D’ Ambrosio regresa al escenario con homenaje a Huánuco y Arequipa

Volvernos a ver es el título del primer concierto online que traerá a Pelo D’Ambrosio de regreso a los escenarios. El cantautor peruano ha elegido el 15 de agosto, día de la fundación de Huánuco y Arequipa para su esperado retorno desde el Teatro Peruano Japonés, aunque sin público y con la posibilidad de que todos puedan verlo desde la comodidad de sus casas, en sus ordenadores o sus teléfonos móviles. La cita es a las 7 de la noche.

Convertido en uno de los compositores más influyentes, la música de Pelo es versionada en diferentes géneros y tocada en diversos países como Ecuador, Bolivia, Argentina, México, Santa Domingo, Panamá, Colombia y Puerto Rico, especialmente por los grupos relacionados al género andino. No solo “Lejos de ti” ha sido llevada a otros ritmos o cantada por otros artistas, sino también éxitos como “Y qué paso”, “He sentido amor”, “Alpaquitay”, “Esta noche” y “Hay corazón”, canciones que serán escuchadas en esta noche mágica de reencuentro musical.

“También haremos los más recientes éxitos que he lanzado en plataformas digitales como “Ojalá”, “Te he mentido” y “Cómo haré””, adelanta Pelo, ganador de la Gaviota de Viña del Mar, como coautor de “Ya no más”, canción ganadora de categoría internacional de la edición el año pasado del cotizado festival.

Pelo D’Ambrosio, sobrino del insigne compositor Daniel Alomía Robles, es reconocido por haber revolucionado la música andina, mostrando al folclore como el rostro de un país. Hace unos días, el artista superó los 100 mil suscriptores en su canal oficial de YouTube, convirtiéndolo en el primer artista del género andino en llegar a esta deseada cifra. El concierto se realizará el 15 de agosto a las 7 de la noche. Las entradas pueden adquirirse a través de Teleticket.