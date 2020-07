En una conferencia de prensa realizada este miércoles 29 de julio, la productora Michelle Alexander se mostró emocionada por el estreno de la telenovela ‘La otra orilla’ a través de América Televisión.

La líder de Del Barrio Producciones respondió a las personas que la critican por rodar la novela que tratará sobre cinco familias que enfrentan la complicada situación que se generó en nuestro país, debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.

Según Michelle Alexander, ya ha aprendido a lidiar con los cuestionamientos que le puedan hacer. “No hago caso a ese tipo de críticas. Ya aprendí hace mucho tiempo a no hacerle caso a las críticas de gente que siempre va a odiar lo que hago. No me interesa. Soy proactiva y hago cosas para mejorar situaciones”.

“Si hubiera un tema de aprovechamiento y de rating, no se hubiera hecho películas sobre la Segunda Guerra Mundial, series sobre terrorismo ni una serie de contenidos (...) No estoy contando historias de tragedias, no vamos a ver muertos saliendo los hospitales ni gente agonizando. Eso es morboso y no lo haríamos. Queremos brindar esperanza. Además, siempre tratamos temas de la realidad”, agregó sobre la telenovela escrita por Rita Solf.

La productora dio más detalles de la producción que tiene a Carolina Infante, Gonzalo Molina y Alicia Mercado como figuras estelares. “Vamos a ver lo que sucede a muchas familias. Son personas que nos ayudan en primera línea. Cómo es la vida de esta persona detrás de la puerta de ingreso a su hogar. Ha sido un reto escribirla. No puede haber besos, no pueden haber abrazos. Está muy bien escrita”, indicó Michelle Alexader, quien aseguró que tienen que trabajar, pues muchas familias dependen de esto.

Carlos Victoria, Laly Goyzueta, Irene Eyzaguirre, Martin Velásquez, Sol Nacarino, Francesca Vargas y Juan Pablo Abad también forman parte de la telenovela que se estrena este lunes 3 de agosto.

La suegra de André Silva aseguró que ha cumplido con todos los protocolos del Minsa para poder grabar la serie que se lanzará vía América Televisión.

“Hemos tenido charlas con especialistas, con la doctora Pilar Mazzetti, el doctor Leslie Soto, contamos en Del Barrio Producciones con dos médicos y una enfermera a tiempo completo que supervisaron el rodaje e incluso inventamos un cargo de Productora Sanitaria”, indicó.

Finalmente, Michelle detalló que las grabaciones de ‘La otra orilla’ implicaron una gran inversión en equipos, instalaciones y espacios higiénicos.