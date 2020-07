Melissa Klug aclara ‘ampay’ con futbolista Jesús Barco: “No tendría nada de malo porque estoy soltera”

Melissa Klug se pronunció sobre el ‘ampay’ con el futbolista Jesús Barco, de 23 años, emitido por el programa Magaly TV, la firme. La empresaria aclaró cuál es su situación sentimental tras la polémica que surgió en las redes sociales.

La ‘Blanca de Chucuito’ brindó una entrevista para un medio local, donde afirma que el joven que aparece en las imágenes manejando su auto no es su pareja.

Según la expareja de Jefferson Farfán, el deportista es un amigo que vive por su casa. “¿Pretendiente? (ríe) Lo que se vio en las imágenes es lo que es. Acompañé a un amigo de mi barrio a hacerse unos análisis que necesitaba y ya”, expresó Melissa Klug sobre el integrante de Universitario.

Sin embargo, admitió que hay confianza entre ambos debido a su amistad y aseguró que el ‘ampay’ no le hace daño a nadie porque se encuentra soltera.

“Lo conozco de hace años, es evidente que hay una confianza entre nosotros y no tendría nada de malo porque estoy soltera y me siento aún con ganas de encontrar el amor. No me escondo de nadie ni le hago daño a nadie”, señaló la empresaria, según refiere El Popular.

Melissa Klug no le cierra las puertas al amor tras su separación del bailarín Ítalo Valcárcel. “No pueden vincularme con cualquier persona con la que me vean y lo vuelvo a decir, el día que me enamore lo diré sin problemas porque tengo derecho, también lo merezco”, sentenció.

