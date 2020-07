Megan Fox y el rapero Machine Gun confirman su relación: “Esperé una eternidad para encontrarte”

Megan Fox y el rapero Machine Gun confirmaron que mantienen una relación amorosa a través de una publicación en Instagram.

Hace dos meses, la famosa actriz se separó de su aún esposo el actor Brian Austin Green después de diez años de matrimonio.

El joven rapero difundió una fotografía en blanco y negro, donde aparece agarrando la cintura de la actriz mientras ella saca la lengua. “Esperé una eternidad para encontrarte de nuevo”, escribió Machine Gun en la publicación que ya cuenta con más de un millón y medio de reacciones en Instagram.

Todo comenzó cuando la actriz, de 34 años, protagonizó el videoclip ‘Bloody Valentine’, tema del cantante. Allí, ambos comparten escenas románticas y sensuales, lo que provocó que se especulara que ya mantenían un romance. Sin embargo, no lo hicieron público hasta ahora.

En una entrevista, el esposo de Megan Fox reveló cómo ella le pidió separarse luego de alejarse por un tiempo.

“Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos “, aseguró el actor en mayo pasado.

Brian Austin Green aseveró que en la relación él no es la víctima, pues fue la decisión de los dos. Incluso, se refirió al rapero Machine Gun.

“Por lo que me han dicho es un tipo muy simpático y muy auténtico. Me lo creo, suele acertar con la gente. No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así”, expresó la expareja de Fox.

Brian Austin Green y Megan Fox se casaron en 2010, cinco años más tarde solicitaron el divorcio. Luego, volvieron a retomar la relación con la llegada de su tercer hijo. Pero esta última separación sería la definitiva.

