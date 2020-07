Osito Lima ‘trolea’ a Maricarmen Marín cuando le pregunta por su profesión [VIDEO]

El tiktoker peruano Osito Lima visitó el set de Mujeres al mando para brindar una entrevista sobre su popularidad en la red social. La conductora Maricarmen Marín le hizo una cuantas preguntas, pero una de las repuestas del personaje la dejó inconforme.

Los datos del popular Osito Lima continúan siendo un misterio, motivo por el cual la cumbiambera le preguntó sobre su vida personal, algo que la mayoría de sus seguidores también se han interrogado.

Cabe recordar que la popularidad del personaje de TikTok creció por sus actos de solidaridad con las personas que trabajan en la calle y suben a los buses. En sus videos virales, Osito Lima les regala una suma de dinero mayor a la que ellos ganan por un día de trabajo.

Maricarmen Marín le preguntó cuál era su profesión, algunos presentes en el set de televisión dijeron que era doctor, policía y hasta productor de programas.

Sin embargo, Osito Lima ‘troleó' a la conductora de Mujeres al mando. “La profesión de Osito Lima es Osito Lima”, expresó el tiktoker.

La presentadora se quedó inconforme con la respuesta y le lanzó una siguiente pregunta: “¿Esa es su profesión o es su vocación?”

“Es mi vocación y profesión, es mi sueño máximo, he sido muy afortunado de que en emprendimientos pasados me han ido bien y mal, en este último me ha ido bien y me está permitiendo poder cumplir mi sueño de ser Osito Lima”, respondió el peruano.

Luego, Maricarmen Marín aseguró que muchos fans de Osito Lima le preguntaban: “¿Por qué ayuda?” El tiktoker, de 30 años, respondió: “Yo tengo una pregunta más fuerte, ¿por qué no ayudar si son nuestros hermanos?”

Por último, el joven popular en TikTok contó que está enamorado de su esposa y de su pequeña hija de 10 meses. Además, se dirigió al público que aún no conoce de sus actos de solidaridad en las calles.

“Hay algunas personas que me escriben, así sea un sol o decirle ‘te quiero, eres muy importante para mí’, ‘como estás’, puede cambiarle la vida a alguien. Si pueden hacerlo, háganlo por favor”, finalizó Osito Lima.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.