Giovanna Valcárcel pasa vergüenza en vivo al no saber cuándo fue el día de Independencia de Perú en Mujeres al mando

Giovanna Valcárcel pasó un momento incómodo en vivo durante la transmisión de Mujeres al mando.

La conductora invitó a Milena Zárate a participar de una secuencia de preguntas sobre la gastronomía y música peruana para saber cuánto sabía de nuestro país.

Al final, la colombiana terminó con un puntaje de 80 % de patriota, lo cual no la convenció. “No se vale porque tú (a Giovana) me pones paisajes que nunca he visitado en mi vida”.

Ante esto, la conductora de Mujeres al mando le comentó que había posibilidad de que regresara en otra oportunidad para que su resultado sea mayor.

Sin embargo, Milena Zárate no se quedó con los brazos cruzados y le lanzó una pregunta a Giovanna Valcárcel, que no pudo responder.

“¿Cuándo fue el Día de la Independencia del Perú?”, consultó la expareja de Edwin Sierra a la compañera de Maricarmen Marín.

La presentadora de Latina no supo qué decir y empezó a preguntar a la gente de producción: “Dicen que nos vamos a un corte comercial”, solo atinó a decir Giovanna Valcárcel.

“Ya me hiciste quedar mal”, agregó entre risas la locutora aceptando su error.

Giovanna Valcárcel responde a Magaly Medina por críticas

Magaly Medina llamó “calabaza” a Giovanna Valcárcel, luego que esta pidiera a la madres de bajos recursos que no tengan más hijos y a las personas de provincia que dejaran de venir a Lima.

Ante esto, la conductora de Mujeres al mando se mostró sorprendida por los comentarios de la figura de ATV.

“Me parece increíble de ella porque hemos conversado y reído muchísimo. Cuando me enteré que ella me había dicho que era una calabaza… nadie es perfecto, el señalar es un doble juego, Ahora me pueden señalar a mí y luego a ella”, contó a La República.

