Génesis Rodríguez es una actriz con raíces cubanas y venezolanas, reconocida por sus personajes en diferentes telenovelas de Telemundo: Prisionera, Dame chocolate y Doña Bárbara. Es hija del cantante José Luis Rodríguez, ‘El Puma'.

La recordada artista hoy 29 de julio cumple 33 años y lo celebraremos haciendo un repaso por sus producciones televisivas y cinematográficas.

José Luis 'El Puma' y Génesis Rodríguez Foto: Hola

Carrera artística

En el año 2004, Génesis Rodríguez, fue contratada por Telemundo para la grabación de la telenovela Prisionera, protagonizada por Gabriela Spanic y Mauricio Islas, donde interpretó a Libertad Salvatierra Santos.

Dos años después, en el 2006, protagoniza Dame Chocolate, al lado de Carlos Ponce. En esa producción también compartió roles con la primera actriz María Antonieta de las Nieves.

Génesis Rodríguez y Carlos Ponce en Dame chocolate Foto: Telemundo

Luego, en el 2008, también tiene el papel principal en la telenovela Doña Bárbara junto a Edith González y Christian Meier, con quien después mantuvo un romance.

Tras estas exitosas producciones, dio el gran salto en su carrera actoral y llegó a Hollywood con la película Hours, donde actuó al lado de Paul Walker.

Génesis Rodríguez y su romance con Christian Meier

Génesis y el actor Christian Meier se conocieron durante la grabación de Doña Bárbara y a pesar de la diferencia de edades, ya que él tenía 39 y ella 22, mantuvieron una relación de 15 meses.

Los actores terminaron su vínculo amoroso en las mejores condiciones y-hasta donde se sabe-mantienen una relación cordial.

Christian Meier y Génesis Rodríguez Foto: AFP

En varias oportunidades, la hija del intérprete venezolano aseguró que le guarda mucho cariño.

“Nuestra relación no fue de farándula, sino real. No funcionó, pero se transformó y somos muy buenos amigos. Yo cuento con él y él cuenta conmigo, eso es especial. Christian es lo máximo, lo quiero y agradezco por ese primer amor que me enseñó lo que puedo dar como mujer, como persona y pareja. Además, por él conocí Perú, que es un país tan rico. Luego de cinco años quería volver, porque aquí disfruto mucho”, sostuvo para RPP.

Génesis Rodríguez y su conflicto con Mauricio Islas

En el año 2004, con apenas 17 años de edad, Génesis Rodríguez era parte del elenco de Prisionera, donde actuaba al lado de Gabriela Spanic y Mauricio Islas. Sin embargo, esta experiencia televisiva se vio empañada cuando José Luis, ‘El Puma’, acusó a Islas de haber tenido relaciones sexuales con su hija, cuando era menor de edad.

Ante ello, el actor aseguró que lo ocurrido había sido con el consentimiento de la joven. Sin embargo, en ese momento, Génesis sostuvo que había sido manipulada.

“Tengo oídos y sé lo que se dijo: que si yo era una vagabunda que andaba detrás de él, que si le tendí una trampa. De un día a otro pasé de ser un ángel a algo con cachos saliendo de la cabeza. ¡Por favor!”, mencionó la actriz según la revista People en español.

El actor mexicano contará su verdad sobre la acusación en un libro que será publicado en el 2020. Foto: composición / difusión

“Fui fácil de manipular, fui una plastilina para moldear. No podía hablar, me sentía atrapada”, agregó.

Años después, Mauricio Islas se animó a hablar sobre el tema y anunció que en este 2020 lanzaría su libro donde contará cómo ocurrieron las cosas. “Fue distinto a como se dio a conocer a nivel público”, dijo según RPP.

“Están dos lados siempre. De lo que hablo ahí [en el libro] es de lo que a mí me costó, de lo que yo me tuve que hacer responsable y, sobre todo, de lo que entendí en ese proceso”, adicionó.

