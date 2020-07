Ed Sheeran habló sobre las adicciones que sufrió cuando estaba en pleno apogeo. El cantante británico se alejó de la música en diciembre de 2019, pero en una entrevista reciente, volvió a aparecer para confesar su lucha contra el alcohol, las drogas y la comida.

En una primera ocasión hace tres años, el famoso artista también se refirió a sus problemas con las drogas. Sin embargo, ahora reveló que cayó en la ansiedad.

Ed Sheeran habló sobre las adicciones que sufrió cuando estaba en pleno apogeo. (Foto: Instagram)

“Tengo una personalidad muy, muy adictiva”, inició Ed Sheeran, que se declaró fan de las memorias de Elton John, con quien se identifica por sus adicciones.

“Cuando leí que Elton decía: ‘Solía darme un atracón de helado y comer cuatro postres hasta que lo vomitaba todo’, no pude evitar pensar: ‘Lo he hecho antes’. Eso y los atracones de martini con los que quería comprobar cuántos se podían beber. Yo pensaba: ‘También he hecho eso’”, mencionó durante la entrevista para la organización Hay House, grabada antes de que inicie la pandemia.

El famoso artista también se refirió a sus problemas con las drogas. Foto: archivo

Luego, aseguró que probar comida basura, cocaína y alcohol todos los días “se siente bien cuanto más las consumes, pero acaban siendo lo peor para ti”.

Ed Sheeran disfrutaba de fiestas con excesos después de realizar los conciertos. “Todos los días son una fiesta, porque hay persona diferente en cada ciudad que estás visitando”, señaló.

Según su testimonio, el británico salió de ese hoyo que lo arrastró por muchos años gracias a su esposa. Foto: Instagram

“Se había reducido a una mala dieta, a beber y ni siquiera ver la luz del sol, porque duermes en el bus de día y luego haces el show por la noche y lo celebras después. Llegué a no ver la luz del sol durante unos cuatro meses, y al final comencé a estar triste. Es probablemente lo más bajo que he estado (...) Me dije: ‘¿qué sentido tiene la vida?’”, sostuvo el famoso.

Según su testimonio, el británico salió de ese hoyo que lo arrastró por muchos años gracias a su esposa Cherry Seaborn. “La moderación es la clave”, agregó.

“Ella hace mucho ejercicio, así que comencé a correr con ella. Ella come bastante saludable. Así que yo también comencé a comer bastante saludable con ella. Además ella bebe menos, así que yo también lo hago menos. Eso lo cambió todo”, finalizó.

