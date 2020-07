Daniela Luján volvió a romper su silencio para referirse a su paso por la telenovela Cómplices al Rescate y los cambios que esta tuvo en su vida. Entre los temas mencionados por la actriz mexicana, no faltaron los señalamientos de una supuesta rivalidad con Belinda. Una situación que, a más de 20 años del estreno de la mencionada producción de Televisa, todavía causa revuelo entre sus seguidores.

La joven de 32 años fue entrevistada por su excompañera de reparto Naidelyn Navarrete de forma virtual. Durante esta conversación, también hablaron de la presión que significó interpretar el papel de las gemelas Silvana y Mariana en una novela que ya contaba con un gran número de fans.

Daniela Luján y Belinda: ¿la rivalidad continúa?

La llegada de Daniela Luján a Cómplices al Rescate causó incertidumbre entre los televidentes que ya se habían acostumbrado a ver a Belinda como la protagonista de dicha producción. Pese a esto, la actriz aseguró que ella no guarda ningún tipo de rencor o sentimientos negativos hacia su predecesora.

“A mí me da igual la verdad. Nunca en la vida tuve ningún problema ni en ese entonces que me preguntaban y que me buscaban para que dijera algo feo ni ahora la verdad”, aseguró la también cantante cuando fue consultada al respecto.

La mexicana también reveló que estos señalamientos empezaron apenas hace ocho años y que esto no afectó negativamente su paso por la producción de Rosy Ocampo. “En el momento, lo que yo viví en esa edad tan crítica, siempre estuve a salvo. Y lo peor que me dijeron fue que no imponía moda, o sea cosas de niños. Nada grave”, apuntó en lo que muchos consideran fue una alusión a los comentarios hechos por la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Daniela Luján y la indirecta a Belinda

Cuando Daniela Luján asumió el papel en la telenovela de Televisa, Belinda fue cuestionada sobre este cambio. Una situación que generó incomodidad en la actriz que prefirió marcar distancia de su par.

“Yo no la veo como competencia. Ella no impone moda, es una actriz, pero no es ni cantante ni impone una moda. Yo la veo normal. Yo la veo que lleva los vestuarios de Televisa y yo no. A mí me gusta imponer muchísima moda para todas las niñas y ser un ejemplo a seguir”, aseguró la cantante.

Medios locales señalan que es es el comentario al que se refirió la protagonista de Cómplices al Rescate durante la entrevista virtual que le realizó Naidelyn Navarrete.

Daniela Luján: experiencia en Cómplices al Rescate

Su paso por la producción de Televisa fue muy exitoso, pero la actriz ha admitido que su llegada significó un gran peso. “Yo empecé al aire y a la semana nos fuimos de gira a Zacatecas. Esa semana fue la peor para mí, la peor de mi vida, porque yo tenía un estrés horrible de irme a presentar en vivo mientras yo pensaba que esperaban a alguien más”, comentó.

Daniela Luján narró como, luego de llegar “muerta de pánico”, se dio cuenta de que contaba con el apoyo de sus seguidores. De esta manera, pudo hacer frente al reto que representó su participación en la telenovela.

Belinda sobre comentarios a Daniela Luján

A finales de 2017, Belinda se refirió a los comentarios realizados sobre Daniela Luján en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’. “He visto unas entrevistas en donde yo decía unas cosas horribles, no sé qué decía que prefiero no recordarlo”, acotó la mexicana.

Al hablar sobre el motivo de su salida de la telenovela de Rosy Ocampo, alegó que fue por tener una agenda ya ocupada. “Ya tenía yo otros compromisos y al momento de que alargan la novela ya tenía yo esos compromisos y no los podía dejar y entonces decidí empezar mi carrera como solista”, finalizó.