Alejandra Baigorria y Said Palao fueron grabados besándose apasionadamente por las cámaras de Magaly TV, la firme.

Este miércoles 29 de julio por la tarde, el programa de Magaly Medina difundió un video en el que e puede ver a los integrantes de Esto es guerra protagonizando una romántica escena.

“¡Ampay! Alejandra Baigorria y sus ‘chapes‘ locos con Said Palao”, se le escucha decir a la voz en off en el adelanto del citado informe.

Las imágenes en las que los chicos reality se muestran muy cariñosos sorprendieron a los seguidores de ambos, debido a que en el pasado no hubo indicios sobre un posible romance entre ellos.

Alejandra Baigorria niega romance con George Forsyth: “No hay la química suficiente”

Alejandra Baigorria descartó iniciar un romance con George Forsyth, pues considera que entre ambos no hay suficiente ‘química’ como para tener algo más que una amistad.

“En realidad yo no siento nada, ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, comentó la popular ‘Rubia de Gamarra‘.