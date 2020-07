Gian Piero bromea con ‘ampay’ de Alejandra y Said: “La veo contenta y al que toca el bombo también”

Alejandra Baigorria y Said Palao estuvieron en boca de todos luego de que ‘Magaly TV, la firme’ difundiera un video en el que aparecían besándose.

Tras la revelación de este ‘ampay', ambos reaparecieron en Esto es guerra, sin imaginar que Gian Piero Díaz terminaría burlándose de la apasionada escena que protagonizaron.

Durante el segmento ‘Guerra de Tiktokers', cuando Alejandra Baigorria se encontraba bailando y Said Palao tocaba el bombo a un lado, el conductor comentó: “La veo contenta (a Alejandra) y al que toca el bombo (Said) también”, provocando las risas de los presentes.

Minutos después, cuando Said Palao competía intentando adivinar las edades de los famosos, Gian Piero Díaz le preguntó con quiénes estuvo en la parrilla que realizó el 28 de julio en su casa, a lo que este respondió: “Con Mario, mi papá, Austin, mis hermanas”.

A pesar de que en ningún momento mencionó a Alejandra Baigorria, las cámaras de Esto es guerra enfocaron a la popular ‘Rubia de Gamarra’ esbozando una sonrisa nerviosa.

Cabe precisar que el ‘ampay’ de Magaly TV, la firme protagonizado por los dos chicos reality llamó mucho la atención de sus fans debido a que no hubo indicios sobre un posible romance entre ambos.

Alejandra Baigorria no quiere romance con George Forsyth

Cansada de ser vinculada con el alcalde de La Victoria, Alejandra Baigorria explicó por qué no tendría una relación sentimental con George Forsyth.

“En realidad yo no siento nada, ni tengo nada con George, es algo que ustedes están creando y no existe. ¿Por qué no pasa (una relación)? Porque de repente no hay la química suficiente”, aclaró.

