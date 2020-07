Ximena Hoyos responde a quienes la critican por haber pedido ayuda para su salud

Ximena Hoyos se convirtió en tendencia en Twitter debido a que se difundió un supuesto chat donde ella le responde a una usuaria que la critica por viajar a Máncora en plena pandemia.

Sin embargo, la medida del Gobierno no prohíbe realizar viajes para relajarse. Según el supuesto chat, ella se defiende pidiendo que no se preocupen por ella si desea viajar.

Tras ‘ola’ de críticas, la actriz se pronunció a través de su cuenta de Instagram. Allí, colocó los mensajes que le envió la cibernauta.

“¿Tú no eres la chica que tuvo un tumor e hizo de todo eso un show?... parece que dichosa operación se llevó tu cerebro”, se lee en el chat que mantuvo la actriz con la usuaria.

Como se recuerda, Ximena Hoyos sufrió de un tumor en la base cerebral en 2011. La operación costaba más 50.000 soles, por lo que pidió ayuda a los fans del programa América Kids, donde ella era figura.

“Bueno, gracias a Dios, a mí ese tipo de comentarios no me importan, o sea, literal me los paso por acá (se señala el pecho) Pero hay personas que sí se toman a pecho estos mensajes y sí les afecta. Obviamente, como es una persona que está al frente de una pantalla sin seguramente nada qué hacer”, expresó Ximena en sus historias de Instagram.

Además, pidió a sus fanáticos no hacer caso a semejantes comentarios. “Debo ser muy importante para ella, pero. Si en algún momento te ha llegado un mensaje así, zúrrate, ni si quiera contestarle. La he dejado en visto, eso duele más”, señaló la actriz desde Máncora.

