Johana Rodríguez, esposa de Toño Centella, aseguró que nunca le fue infiel al cantante, pese a las graves acusaciones de este en su contra.

Al igual que su expareja y aún esposo, la joven declaró para el programa Magaly Medina, para dar a conocer su versión de los hechos.

“Yo no le he sido infiel jamás y él lo sabe perfectamente, sabe que toda mi vida lo he respetado”, aseveró, en un avance difundido por el programa de Magaly TV, la firme.

Como se recuerda, el pasado lunes 27 de julio, Toño Centella le aseguró a Magaly Medina que su esposa le fue infiel con un joven músico de la orquesta Zaperoko, quien además sería menor de edad.

Durante la entrevista que ofreció para Magaly TV, la firme, Toño Centella se mostró bastante triste por la supuesta infidelidad de la que habría sido víctima.

“Yo me ponía a llorar, no la quería perder (a su esposa)”, expresó. “Yo ya estoy resignado, que siga su vida. Ya no voy a hablar de ella. Yo la he seguido y la he encontrado con otro. No todo es amor, no todo es dinero, pero son 12 años de matrimonio”, añadió el cumbiambero.

Toño Centella denuncia a su esposa por maltrato psicológico

Magaly Medina dio a conocer en su programa Magaly TV, la firme que Toño Centella interpuso una serie de denuncias contra su expareja y aún esposa Johana Rodríguez por maltrato psicológico y abandono de hogar.

“Dice que (su esposa) se ha llevado sus cosas, sus prendas personales”, indicó Magaly Medina al leer el documento de la querella.

