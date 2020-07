Toño Centella se someterá a la manga gástrica tras acusar a su esposa de serle infiel [VIDEO]

Toño Centella brindó una entrevista para Magaly TV, la firme donde aseguró que su esposa le fue infiel con un adolescente de 17 años, integrante de la orquesta Zaperoko.

“No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao”, contó el artista tras lamentar que tuvo que contratar a un detective para saber que ella lo engañaba.

Pero, pese a que el cantante de cumbia puso fin a su relación amorosa que duró 12 años, está dispuesto a acabar con esa etapa y reiniciar su vida.

Una de las decisiones de Toño Centella es someterse a una manga gástrica debido a que está en riesgo de contraer diabetes. Incluso, ya tiene fecha para la operación que cambiará de forma radical su figura.

“Sí, Magaly, voy a sonreír porque el 29 me estoy operando de la manga gástrica. No lo hago por estética, lo hago por salud”, reveló el cantante de chicha.

Por su parte, Magaly Medina le recomendó que trabaje en el amor propio y le brindó su respaldo. “O sea vas a quedar figurita. Que te vaya muy bien, veremos al nuevo Toño Centella para el 2021… de amor nadie se ha muerto, esos son cuentos que nos han metido, primero está el amor que sentimos por nosotros mismos”, señaló la popular ‘Urraca'.

Toño Centella acusa de robo a su esposa

Toño Centella aseguró que su expareja le robó su reloj de oro y una cadena para dárselo al cantante Marvin Santiago, quien lo habría lucido en una transmisión en vivo.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas? Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él”, expresó.

