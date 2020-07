Toño Centella interpuso contra su esposa Johana Rodríguez Bazán una serie de denuncias por maltrato psicológico y abandono de hogar, según precisó Magaly Medina en su programa.

La conductora de Magaly TV, la firme detalló que el cantante de cumbia presentó las pruebas respectivas del supuesto abandono de hogar ante la Policía e indicó que, según la querella, el intérprete “Dice que (su esposa) se ha llevado sus cosas, sus prendas personales”.

El programa de Magaly Medina obtuvo las declaraciones de Toño Centella, quien se mostró bastante afectado emocionalmente por la supuesta infidelidad de su joven esposa.

“Yo me ponía a llorar, no la quería perder”, expresó. “Yo ya estoy resignado, que siga su vida. Ya no voy a hablar de ella. Yo la he seguido y la he encontrado con otro. No todo es amor, no todo es dinero, pero son 12 años de matrimonio”, añadió el artista en otro momento en Magaly TV, la firme.

Como se recuerda, hace unos días Toño Centella anunció el fin de relación con su esposa y poco después confirmó que la ruptura se debió a una infidelidad por parte de ella.

Toño Centella sobre presunto amante de su esposa: “Era amigo de mi hijo”

Toño Centella aseguró que el hombre con quien su esposa le habría sido infiel era amigo de su hijo, durante una entrevista que ofreció para el programa Magaly TV, la firme.

“No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo”, señaló.

