El cantante Toño Centella acusó a su esposa Johana Rodríguez Bazán de serle infiel con un adolescente de 17 años llamado Marvin, integrante de la orquesta Zaperoko del Callao.

El cumbiambero contó su dramática versión para la cámara de Magaly TV, la firme, allí mencionó que el joven visitó su casa por primera vez cuando celebró el cumpleaños de su pareja con la orquesta de salsa.

“No entiendo. Teniendo todo, una casa, una buena familia, le he seguido y se le ha encontrado en un cuarto por los barracones del Callao, por ahí vive este muchacho. Es muy malo porque él era amigo de mi hijo”, expresó el cantante peruano de chicha en entrevista con Magaly Medina.

Luego, Toño Centella contó algunos detalles que le generaron la sospecha de que su esposa lo estaba traicionando. “Antes de que empiece todo esto, el 23 celebramos con ellos (orquesta Zaperoko) ella y él se quedaron hasta el último”, agregó.

“Me pidió que le de su espacio, se lo di, luego encontré un celular que se me había perdido, encontré conversaciones y ella me dijo ‘no, tú crees que voy a estar con ese mocoso'”, aseguró el cumbiambero.

Además, el cantante aseguró que el adolescente usa su cadena y reloj de oro que se perdieron en su casa. “Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas?. Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, finalizó.

Toño Centella reveló que inició una relación con Johana Rodríguez Bazán cuando ella tenía 18 años y él, 43 años. Para casarse con ella, dejó a la madre de sus hijos. Según el cumbiambero, todo habría cambiado durante esta cuarentena.

