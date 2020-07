Antonio Wilder Domínguez, conocido artísticamente como Toño Centella, denunció que su aún esposa le habría sustraído objetos personales para regalárselos a su nueva pareja, un menor de 17 años, quien pertenece a la agrupación salsera Zaperoko.

El cantante de música chicha reveló en el programa de espectáculos, Magaly Tv, La Firme, que sus sospechas de una posible infidelidad aumentaron cuando Johana Rodríguez decidió no seguir compartiendo la habitación junto a él. A ello, se sumaba la extraña desaparición de sus objetos como relojes y costosas cadenas de oro.

El intérprete de “Mil pedazos” en diálogo con Magaly Medina, expuso que tras la ausencia de varias de sus pertenecías, grande fue sorpresa al descubrir que la nueva pareja de su esposa las llevaba puesta. Esto sucedió al observar la transmisión en vivo que realizaba el joven cantante en sus redes sociales.

“Esa cadena y ese reloj ahora lo tiene él, eso me indigna. ¿Por qué has sido mala en regalar mis cosas?. Se me perdió de la nada y ahora se lo regaló a él. A dónde estamos llegando, qué maldad, me arrepiento de haberme metido contigo”, expresó Antonio Wilder Domínguez.

No obstante, aseveró que jamás cometió algún acto de infidelidad. Por el contario, siempre trataba de comunicarse con ella en cada gira que realizaba. Además, relató que se siente decepcionado y que evitará pronunciarse sobre ella. “Ya no voy a hablar de ella. Yo la he seguido y la he encontrado con otro. No todo es amor, no todo es dinero, pero son 12 años de matrimonio”, acotó.

