Pedro Suárez Vértiz: “Felices Fiestas Patrias a todos los peruanos que todavía sueñan en volver”

Pedro Suárez Vértiz dedicó un extenso mensaje por Fiestas Patrias a todos los peruanos que radican en el extranjero y no pueden regresar por la pandemia o diversos motivos.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el reconocido rockero se tomó un tiempo para escribir una conmovedora carta donde destacó el esfuerzo que hacen muchas personas al salir del país con el sueño de conseguir un mejor futuro para ellos y sus familias.

“Dios mío ¿cuántos peruanos estarán extrañando su patria hoy? Es un sentimiento muy doloroso. Ningún peruano aguanta el estilo de vida unipersonal, de los norteamericanos y europeos, que trabajan todo el año, para solo ver a un amigo en sus únicos 15 días de vacaciones ¡Están locos!”, empezó el cantante.

Pedro Suárez Vértiz señaló que a los peruanos les cuesta adaptarse en otros lugares por las costumbres que existen en Perú.

“Somos demasiado sociables y encima añoradores. Al menos yo lo soy. Muchas veces me pregunto porqué nacimos con tanta añoranza. Nuestra riquísima comida tampoco ayuda mucho”, explicó.

El motivo del mensaje del intérprete de “Lo olvidé” fue reconocer el sacrificio que hacen muchas personas al partir a otro país.

“Imaginen ahora a un peruano mirando la foto de su familia, que no ve hace 5 años, por estar luchando en otro país”, señaló.

Por tal motivo, el músico nacional recordó por qué escribió la canción “Cuando pienses en volver”. Asimismo, comentó que muchos ya no podrán ver a sus seres queridos porque murieron a causa del coronavirus.

"

“Por eso escribí́ ‘Cuando pienses en volver’ porque me moriría de la pena viviendo en otro país, sin poder regresar a mi tierra, como tantos peruanos sacrificados. Y muchos de ellos no se podrán reencontrar más con sus viejitos, o algún otro ser querido que tanto amaron, por la fatalidad del coronavirus. Eso me tiene muy pensativo hoy” señaló Pedro Suárez Vértiz.

“Por eso hoy quiero más que nunca, desearles felices Fiestas Patrias a todos los peruanos que todavía sueñan en volver”, finalizó.

