Melissa Klug deja reflexivo mensaje tras ser captada con futbolista trece años menor que ella

Melissa Klug realizó una curiosa publicación en Instagram, poco después de ser captada junto al futbolista Jesús Barco por las cámaras de Magaly TV, la firme.

Tras la difusión de dichas imágenes, la ‘Blanca de Chucuito’ decidió no tocar el tema y continuar con sus actividades de rutina.

Sin embargo, la tarde el 28 de julio, compartió un reflexivo mensaje en el cual se indicaba que las personas no tienen por qué brindar explicaciones de lo que hacen con sus vidas.

“No tienes necesidad de tratar de explicar a nadie de lo que haces y, sobre todo, no expliques qué haces con tu vida, porque no importa cuánto lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia de vida, tampoco comprenderán todo lo que has pasado, ni entenderán todo ese esfuerzo que haces por no rendirte. Si ellos hablan sin saber, tú solo sonríe”, se lee en la publicación difundida por Melissa Klug en Instagram.

Como se recuerda, Melissa Klug anunció en abril del presente año su separación de Ítalo Valcárcel, con quien mantuvo un romance por casi cuatro años.

Melissa Klug niega reconciliación con Ítalo Valcárcel

Melissa Klug descartó que vaya a retomar su relación con Ítalo Valcárcel, luego de que el bailarín le comentara una de sus fotografías en Instagram.

“No (no hay reconciliación), seguimos siendo amigos y no tenemos la mínima intención de volver, ya tenemos cuatro meses separados. Estamos súper bien así como amigos. Ni siquiera nos hemos visto”, precisó la ‘Blanca de Chucuito’ para el diario Trome.

