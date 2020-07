Christian Zuárez y Laura Bozzo continúan en la polémica años después de su rompimiento. Ahora, luego de que la conductora haya denunciado a su expareja en tres países, acusándolo de difamación, calumnia y extorsión, el argentino apareció en el programa de Magaly Medina para dar sus descargos, sin embargo, nada salió como esperaba.

En la última emisión de ‘Magaly TV, la firme', el cantante y la ‘Urraca’ se enfrascaron en un acalorado cruce de palabras, lo que provocó que la entrevista no se lleve a cabo. Todo inició tras la difusión de un video del 2015, en donde se ve a Zuárez recriminando duramente a la abogada, en aparente estado de ebriedad, en un cuarto de hotel de Miraflores.

“Lo que yo veo es a una mujer alcoholizada y tú eres el que está bien machito diciéndole ‘tú eres una alcohólica, drogadicta, hablas mal de mi hija, de mi familia'. Tú estás hinque que hinque a una mujer ebria, y tú sabes que con un ebrio no se discute”, manifestó la presentadora de ATV.

El cantante se defendió, asegurando que tiene como ‘experiencia’ que su padre era una persona alcohólica “que golpeaba a mi madre y a nosotros”. “No le puedes hacer pagar a la gente por el trauma que tú no has podido resolver”, respondió Medina.

La conductora prosiguió cuestionando a Christian Zuárez por no dejar de lado su pasado con Laura Bozzo, a pesar de que ya está casado con otra persona, afirmando que “es una falta de respeto” a su actual esposa. Inmediatamente, el argentino preguntó si sus abogados se encontraban en el set.

“Si no están mis abogados, yo no tengo nada que hablar contigo, porque ese fue el acuerdo que hicimos”, aseguró. En ese momento, la discusión se tornó más tensa. “Yo no hago acuerdos con nadie”, respondió la ‘Urraca'

Finalmente, luego de la negativa de Zuárez para proseguir con la entrevista, este cortó su transmisión. Posteriormente, Magaly Medina lo calificó de desubicado y recordó que fue gracias a Laura Bozzo que consiguió trabajo en México. Además, aseguró que busca seguir sacándole dinero a su expareja con este nuevo juicio.

