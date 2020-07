Magaly Medina sobre Christian Zuárez: “Él está buscando sacarle plata a Laura Bozzo” [VIDEO]

A su retorno a la televisión, Magaly Medina protagonizó una tensa pelea en vivo con Christian Zuárez, quien viene exigiendo una compensación económica a su expareja Laura Bozzo por los 16 años de relación.

La discusión empezó cuando en el programa Magaly TV, la firme pasaron unas imágenes de Bozzo en estado de ebriedad donde maltrataba verbalmente al argentino.

Zuárez usó estas imágenes para defenderse luego que su expareja le entablara una denuncia en tres países por difamación, calumnia y extorsión.

Sin embargo, a Magaly Medina no le pareció que Christian Zuárez se valiera de ese video para comprobar que él realmente padeció con la conductora.

Estas declaraciones irritaron al exintegrante de la agrupación Ráfaga, quien pidió un abogado para continuar con la entrevista, ya que hubo un acuerdo previo con la producción de Magaly Tv, la firme. Medina se ofuscó y negó tajantemente la existencia de un pacto.

Tras varios intercambios de palabras, el argentino cortó la transmisión y eso dejó muy enfadada a la figura de ATV, quien no dudó en arremeter contra la expareja de Laura Bozzo.

“Me parece muy oportunista que saque ahora un video del 2015, donde se le ve (a Laura Bozzo) ebria. En su privacidad uno puede hacer lo que se le de la gana. En esa discusión se nota que él la hinconea de todas las formas porque su dicen sus abogados quieren pedirle una compensación económica por todos los años que estuvieron juntos”, comentó Magaly Medina.

La presentadora se mostró en desacuerdo que Christian Zuárez pida dinero a Laura Bozzo, ya que él vivió con lujos todos los años que estuvo con la ‘Abogada de los pobres’.

“Este hombre que toda su vida vivió superbien. Las cosas hay que decirlas como son: Laura se fue a México y en su contrató incluyó a Christian contrato”, comentó.

Asimismo, Magaly Medina indicó que lo único que el excantante quiere es recibir dinero de su expareja. Además, la conductora no cree que el video, donde Laura Bozzo aparece ebria, se haya filtrado en medios por una persona desconocida.

“Yo creo que lo que él está buscando sacarle plata porque él dice que le entregó años de su vida a esa mujer. Televisa le pagaba un sueldo a Christian. Ahora él está casado con otra persona. ¿Cuál es el fin de ese video? él dice que alguien entró con una cámara, tengo mis dudas al respecto”, indicó.

“Este argentino desubicado (…) porque yo no soy Laura Bozzo, yo no soy una mujer alcoholizada e indefensa. Jamás me metería con un tipo al que yo le tenga que pagar todo y conseguir empleo”, arremetió.

