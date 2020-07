Magaly Medina asegura que es una persona afortunada tras sobreviví al coronavirus y volver a Magaly Tv, la firme

Magaly Medina regresó a la televisión el último lunes 27 de julio a través de las pantallas de ATV. La polémica conductora venció al coronavirus y aseguró que se siente “afortunada” por superar la enfermedad.

Como se sabe, la presentadora de Magaly TV, la firme enfrenta las críticas y una denuncia por supuestamente haber expuesto a su equipo de producción al contagio del virus.

En entrevista con Trome, Magaly Medina reafirmó que ya no tiene el coronavirus en su sistema.

“Sí, claro (está recuperada). Tengo mi alta médica desde el jueves. Soy una persona afortunada, sobreviví al virus”, indicó la conductora, quien agregó que su esposo Alfredo Zambrano también se recuperó y volvió al trabajo.

Sobre su camarógrafo y reportero que dieron positivo a la prueba del coronavirus, Magaly Medina comentó que siguen en aislamiento

“El canal es muy estricto cumpliendo los protocolos. Todo lo hacemos como lo indica el Minsa y los infectólogos con los que trabajamos”, explicó.

Finalmente, Medina comentó que no habrán descansos para ella. “Ya no hay vacaciones ni feriados, salimos en vivo 28 y 29 (de julio)”.

Magaly Medina: “A esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo”

Tras su retorno a televisión, Magaly Medina no pudo ocultar su emoción al pisar el set de ATV. Además, se mostró agradecida porque su organismo reaccionó favorablemente al tratamiento para vencer a la COVID-19.

“Estoy tan ansiosa que hasta el hambre se me ha quitado. Con este coronavirus he perdido peso que hasta los vestidos me bailan (...) Soy una persona afortunada. Mi sistema ha reaccionado bien, pero a esta enfermedad hay que tenerle mucho miedo”, dijo en Magaly TV, la firme.

