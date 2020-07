Lorena Álvarez aclara rumores de rivalidad con Juliana Oxenford

Lorena Álvarez no tuvo problemas a la hora de hablar sobre Juliana Oxenford, su competencia directa en el noticiero nocturno.

En entrevista con El Popular, la periodista de Latina aclaró los rumores de una supuesta rivalidad con la figura de ATV y aseguró que solo tiene palabras de elogios para su colega, ya que le parece una persona transparente.

“La verdad yo nunca me he enterado (risas), no tendría porqué tener algún problema con alguien. Lo que dicen de un Esto es guerra versión periodismo no va conmigo”, señaló la conductora al medio local.

“Juliana es una chica encantadora, honesta y consecuente. Solo tengo cosas buenas que decir de ella”, aclaró Lorena Álvarez sobre los rumores de rivalidad.

Asimismo, destacó que no le afecta la competencia, ya que eso le anima a hacer un mejor trabajo para el espectador.

“La competencia es lo mejor que le puede suceder al televidente, porque te hace trabajar más y mejor. A mí me gusta que a todos les vaya bien”, comentó.

A pesar de la crisis que el país se encuentra atravesando, Lorena Álvarez agradeció el respaldo de seguir trabajando en un momento tan importante como este.

“Ha sido un año muy retador profesionalmente, me ha tocado una experiencia increíble porque soy parte de la historia hablando de una pandemia que ha puesto a todo el mundo en sus casas. Agradezco el cariño de la gente”, mencionó.

Como se recuerda, la periodista de Latina vivió momentos muy dolorosos por la muerte de su abuelo a causa de la COVID-19.

“Me tocó vivirlo en primera persona a raíz de que mi abuelo falleció hace unos días por el coronavirus. He visto la muerte de cerca y es doloroso”, señaló Lorena Álvarez.

