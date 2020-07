Brunella Horna se convierte en criadora de chanchos por un día [VIDEO]

La modelo y empresaria Brunella Horna asumió el reto de trabajar como criadora de chanchos por un día, para un segmento de trabajos extremos del programa En boca de todos.

En las imágenes difundidas por el magazine de América TV, se ve a la popular ‘Wawita’ en la granja Marín ubicada en Lurín, alimentando a los animales y limpiando las necesidades de los mismos, pero con gran dificultad.

“¡Hay muchas moscas!... Huele fuerte, me arden los ojos... Mira este piso”, fueron algunas de las expresiones de la ex chica reality, en medio de este complicado desafío.

Brunella Horna también cargó pesadas bolsas de comida, para luego llevárselas a los cerdos de todos los corrales en la granja.

Finalmente, los conductores de En boca de todos felicitaron a Brunella Horna por cumplir este reto para su segmento de trabajos extremos, el cual pretende destacar la noble labor de aquellas personas que luchan día a día por salir adelante junto a sus familias.

Pancho Rodríguez e Ignacio Baladán fueron otras de las figuras que participaron en la sección de ‘chambas extremas’ del citado medio.

Brunella Horna y Richard Acuña se mudan a Trujillo

A raíz de las necesidades que necesitaba atender su novio Richard Acuña en el Norte del Perú, la modelo Brunella Horna decidió mudarse con él a Trujillo. Así se lo comunicó a sus miles de seguidores en Instagram.

“Nos vamos a quedar a vivir acá un buen tiempo. Por lo menos este año, estaremos todo el año. En verdad me encanta estar acá, me gusta mucho Trujillo. Lo que se me hace difícil es con el trabajo”, detalló.

