Tras anunciar la separación con su aún esposa, Johana Rodríguez, Toño Centella fue entrevistado por la conductora de espectáculos, Magaly Medina, y reveló que sufrió al enterarse de que su pareja lo engañaba con un joven cantante de la agrupación salsera Zaperoko.

“Yo me ponía a llorar, no la quería perder”, fueron las palabras del artista ante las cámaras del programa Magaly Tv, La Firme. Según relató el intérprete de “Mil pedazos”, Johana Rodríguez mantendría una relación sentimental con un jovencito de 17 años, quien pertenece a la orquesta salsera liderada por Johnny Peña.

Toño Centella acusa a su esposa de robarle objetos personales.

En tanto, expresó que Johana Rodríguez le exigía realizar magnos eventos para su onomástico. “Ella siempre me pedía grandes fiestas. Me pedía N’ samble, Zaperoko, Antonio Cartagena”, detalló. Tras ello, comenzó a sospechar sobre las repentinas actitudes que tenía su cónyuge hacia él.

No obstante, manifestó que por su parte, él jamás cometió algún acto de infidelidad. Por el contario, siempre trataba de comunicarse con ella en cada gira que realizaba. Asimismo, comentó que se siente decepcionado y que ya no volverá hablar más de ella. “Yo ya estoy resignado, que siga su vida. Ya no voy a hablar de ella. Yo la he seguido y la he encontrado con otro. No todo es amor, no todo es dinero, pero son 12 años de matrimonio”, acotó.

Por otro lado, denunció que Johana Rodríguez le habría sustraído objetos personales de valor para regalárselos a su nueva pareja. Entre lo desaparecido estaría un reloj, cadenas de oro y ropa, lo cuales se encontrarían en posesión del menor de 17 años, su actual pareja.

Toño Centella anuncia el fin de su relación

Antonio Wilder Domínguez, más conocido en el mundo artístico como Toño Centella, sorprendió a sus contactos en Facebook con un desolador mensaje con el que confirmó el fin de su matrimonio con Johana Rodríguez.

“Empiezo la mañana triste y melancólico, pero siempre mirando para adelante con fe y pensando en Dios. Doy por terminada mi relación matrimonial”, escribió en la red social.

Toño Centella en Facebook

Sin embargo, una frase generó la indignación de los usuarios, debido a que pondría en evidencia la infidelidad de su pareja. “Es triste y penoso para mí decir todo esto, pero es así. Yo seguiré con mi conciencia tranquila porque yo sí respeté mucho mi matrimonio con amor, fidelidad y respeto”, acotó Toño Centella.

