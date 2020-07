Sueños de Victoria, las heroínas de la Independencia del Perú

La gesta libertaria desde una perspectiva femenina es lo que veremos en la lectura dramatizada de ‘Sueños de Victoria’ que se reestrena por Fiestas Patrias. La obra escrita y dirigida por Paola Estupiñán se centra en la heroica Rosa Campusano (Carmen Osorio), quien junto a otras mujeres lucharon por su libertad-y la libertad del pueblo- dentro del patriarcado de la época.

El feminismo es una lucha que necesita de aliados. Por eso, el actor Cristhian Esquivel -que interpreta a San Martín- considera esta obra “pretende visibilizar el papel” de la mujer . “Siempre que se habla de la independencia, se trae a la mente las grandes guerras, los próceres, la imagen masculina y siempre se invisibiliza el rol de la mujer. Pero hay muchas mujeres que participaron durante todo el proceso: María Parado de Bellido, Manuela Saenz, etc. La mujer que se toca en la obra es una gran activista”.

La obra también aborda la relación entre Campusano y San Martín, y la posterior decisión de la activista de quedarse en Perú. “Gracias a ella se logra la independencia. Ella logró pasarle mucha información confidencial. Fue, de alguna manera, una espía. Llegaron a estar juntos dos años y cuando él le dice para ir a Argentina, ella le dice que no. Hay un texto muy intenso en la obra: ‘Yo he luchado tanto por mi libertad y quiero hacer lo que yo quiera, no lo que me manden, quiero elegir mi futuro'. ¡Estamos hablando de 1821! Entonces, creo que lo importante de la obra es darle la visibilidad que se merecen las mujeres en el grito de independencia”, agrega el actor.

Las salas de teatro se mantienen cerradas como parte de las medidas para evitar la propagación de la Covid-19. Y, ‘Sueños de Victoria’ tendrá 4 fechas de lecturas dramatizadas on-line. Tras el término de la primera y última lectura habrá un conversatorio con el dramaturgo Eduardo Adrianzén, la comunicadora Zelmira Aguilar, la poeta e investigadora Mirian Caloretti y la coautora de ‘San Bartolo (obra sobre el Sodalicio), Claudia Tangoa.

Datos: 28, 29, 30 y 31 de julio - 9 p.m. S/.10.00 soles (Una entrada por dispositivo) correo: suenosdevictoria.teatroperu@gmail.com