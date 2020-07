Monique Pardo preocupó a todos sus seguidores al dar a conocer que fue internada de emergencia por un problema cardíaco.

En conversación con un diario local, la exvedette precisó que aún se sentía un poco agitada, por lo que se le dificultaba la comunicación oral.

“Estoy en la clínica, no puedo hablar mucho porque me agito, pero ¿escuchas el monitor?, es mi corazón”, contó al diario Trome.

Monique Pardo contenta porque ya puede atenderse gracias al SIS. Foto: Archivo

Asimismo, Monique Pardo reveló que efectivos policiales la ayudaron a llegar a la clínica donde ahora recibe el tratamiento correspondiente.

“Le pedí a la policía, una vez más ellos (los policías) me han salvado, pues les dije que me trajeran porque me empecé a sentir mal, con un dolor en el pecho. Ahorita me están monitoreando, pero yo me quiero ir”, detalló. “Me están cuidando mucho, estoy agradecida y yo estoy buen protegida con mi mascarilla y protector facial”, añadió.

Monique Pardo. Foto: Instagram

Monique Pardo emocionada por contar con SIS

En mayo pasado, Monique Pardo se mostró inmensamente al enterarse que ya contaba con un seguro SIS. Esta información le fue comunicada por la propia Magaly Medina durante un enlace con Magaly TV, la firme.

“Acabas de hacer un milagro, porque yo estuve hace un tiempo en una emergencia. Yo solo voy en emergencias, por eso lo pido. ya que al ser una persona sola como yo, ¿quien me ayuda?, ¿dónde voy a pedir ayuda?”, expresó la exvedette, bastante conmovida por la buena nueva.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.