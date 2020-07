‘Melcochita’ denuncia a radio por deberle cuatro meses de sueldo: “Solo alcanza para la comida de mis hijitas”

Pablo Villanueva, mejor conocido como ‘Melcochita', se ha visto muy afectado por las consecuencias económicas que viene dejando la pandemia del coronavirus. El actor cómico denunció recientemente a una radio local, que según contó, le debe cuatro meses de sueldo y no ha podido pagar el alquiler de su casa.

“Ayer hice una denuncia policial, pero en unos días se hará el trámite judicial. Me deben cuatro meses, llamé al dueño y se hace el loco. Con ese dinero pagaría el alquiler de mi casa, ya me van a botar a la calle”, contó muy mortificado.

Además, el también sonero aseguró que los ahorros que le quedan solo alcanzan para cubrir la alimentación de su familia. “No hay mucho trabajo y solo alcanza para la comida de mis hijitas”, añadió el famoso.

Cabe recordar que hace unos días ‘Melcochita’ anunció muy angustiado que teme que lo desalojen de su domicilio por no poder cancelar cinco meses de renta, debido a que dejó de percibir gran parte de sus ganancias por la crisis de salud mundial.

“Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10 mil soles que se ha acumulado y aunque el dueño es buena gente, ya me habló y temo que en cualquier momento me den dos patadas en las cuatro letras y chau”, declaró.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.