Daniela Darcourt vendió caramelos en la calle para ayudar a una familia afectada por la crisis del coronavirus. La cantante de salsa se subió a los buses y pidió a los transeúntes que colaboren con un sol para acabar la bolsa de golosinas.

La intérprete de “Señor Mentira” caminó durante horas por algunas zonas de La Victoria. “Yo me pongo la camiseta como todos lo victorianos de buen corazón”, comentó al programa Al sexto día.

Daniela Darcourt vendió caramelos en la calle para ayudar a una familia afectada por la crisis del coronavirus. Foto: Instagram.

Sin embargo, hubo personas que la ignoraron y no colaboraron con la venta de caramelos, pese a que era Daniela Darcourt quien pedía su ayuda.

“Un sol, papi, para ayudar a mis amigos (...) Necesito un sol para que me colabore, por favor”, expresaba la artista peruana sin obtener respuesta favorable de la gente. “Me bajo la mascarilla si es necesario”, exclamó la salsera.

Daniela Darcourt admitió que se sentía decepcionada de la gente que no se solidarizaba con la causa. “Un solcito, mami, ¿nada? Me estoy decepcionando, no de La Victoria sino de la gente, que a pesar de la pandemia (por el coronavirus), de la situación y de todo lo que hemos venido pasando, no se ponen la mano al corazón (...) Hay gente que ni con la pandemia ha cambiado”, reclamó.

