Brunella Horna se muda a Trujillo con Richard Acuña: “Él necesitaba estar acá”

La empresaria Brunella Horna reveló que se encuentra viviendo en Trujillo al lado de su novio Richard Acuña. Por medio de sus redes sociales, la popular modelo afirmó que el congresista necesitaba estar en la ciudad norteña y ella decidió acompañarlo, aunque se le dificulte el manejo de sus empresas de manera remota.

“Nos vamos a quedar a vivir acá un buen tiempo. Por lo menos este año, estaremos todo el año. En verdad me encanta estar acá, me gusta mucho Trujillo. Lo que se me hace difícil es con el trabajo”, comentó la famosa a través de sus historias de Instagram.

Además, Brunella Horna comentó que el congresista debía atender necesidades en el norte y es por eso que ambos decidieron mudarse. “Yo entendí, tuve que organizarme mucho más, de hecho las cosas se me complicaron mucho, manejar todo desde lejos es más difícil”, continuó detallando para todos sus fans.

Por otro lado, la ex chica reality aclaró los rumores acerca de un supuesto embarazo y descartó cualquier posibilidad.

“Ahorita no estoy embarazada la verdad, lo he dicho mil veces y me siguen preguntando. Se especuló porque subí una foto donde se me ve la pancita, pero era porque estoy comiendo demasiado y punto. Nada más”, explicó.

