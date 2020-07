Angelique Boyer confiesa que grabar escenas íntimas con Sebastián Rulli es “muy complicado”

Angelique Boyer y Sebastián Rulli conforman una de las parejas más queridas y sólidas des espectáculo. Los actores comparten gran parte de su trayectoria actoral pues coincidieron en varias producciones, en las que interpretaron a apasionadas parejas.

Al respecto, la actriz de origen francés ha confesado algunos detalles sobre su experiencia al trabajar al lado de su novio. Lejos de sentirse cómoda, Angelique Boyer relató lo difícil que le resulta grabar escenas íntimas con el argentino, pues “se ven de otra manera”.

“Yo creo que es más complicado porque puede causarte gracia, a mí me causa gracia escuchar a Sebastián decir ‘¿Qué pasó mi amor?‘. Siempre que me veo en escenas así, no me reconozco, digo ‘ah caray ese tono, esas caras’, como que uno entra en trance”, comentó la famosa intérprete de Teresa.

“Estas escenas nos dan mucha pena porque es como si estuvieras en la cama de tu casa con tu pareja, luego prendes la luz y está ahí todo el foro”, continuó bromeando. En otro momento, Angelique Boyer resaltó el profesionalismo de Sebastián Rulli al recordar que “fue el que más la cuidó”.

“Siempre ha sido el más respetuoso y lo sigue siendo ahora que es mi pareja, pero sigue siendo muy chistoso entrar a esa dinámica cuando ya somos pareja, me da más pudor”, declaró la artista de 32 años, en conversaciones con Cynthia Urías para “Las 5 mejores” de Tlnovelas”.

