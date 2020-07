El último tema musical de los Rolling Stones “Criss Cross”, publicado a principios de julio, tiene a la joven modelo española Marina Ontanaya como protagonista, quien se ha sorprendido por el reconocimiento que su participación en el videoclip le ha traído en las últimas semanas.

“Al principio, la verdad, no era muy consciente, porque no me gusta mucho el rock, no suelo escucharlo; pero cuando la gente me empezó a decir: ‘¡guau, es de los Rolling Stones!’ Y luego, cuando los vi en videos, vi sus conciertos en YouTube, que ya los conocía, pero cuando busqué más información, me dije: ¡pues sí es algo grande!”, contó Marina en una entrevista para Milenio.

Originaria de Daimiel, pequeño pueblo de unos 20.000 habitantes en la región de Castilla-La Mancha, en el centro de España, la modelo de 25 años trabajó como camarera hasta los 21 años en Madrid, lugar al que se mudó por querer “salir de la rutina, conocer gente, nuevos sitios y culturas”.

Diana Kunst, su mejor amiga desde que llegó a la capital española, la convenció de mudarse a Inglaterra. Para ese entonces, Marina ya tenía experiencia en el mundo del modelaje. “No hablaba nada de inglés, absolutamente nada. Pero mi amiga Diana, que es la que filmó el video, me llevó a Londres. Aprendí inglés y a los seis meses me meto a una agencia, y bueno, hice la campaña de lencería para Rihanna, y fue como empecé un poco más a darme a conocer”, cuenta Ontanaya.

Luego de hacer trabajos con Madonna y Rosalía, Kunst se volvió una cotizada realizadora de videos, por lo que decidió que Marina Ontanaya formé parte del proyecto de los Rolling Stones. La modelo española aparece en casi la totalidad del tema musical, la mayor parte del tiempo está desnuda o semidesnuda.

La estrella del videoclip de “Criss Cross” cuenta que el proyectó resulta muy natural gracias al trabajo de Diana, ya que es su mejor amiga quien la filma y la conexión entre ambas es evidente. Mariana confiesa que es una persona a la que no le da vergüenza estar desnuda o con gente alrededor.

PUEDES VER Mick Jagger transcurre la cuarentena en su lujoso palacio en Francia

“No entiendo por qué se censura el pezón femenino y no el masculino, cuando en realidad es una parte del cuerpo; para mí, como puede ser una mano, un pie o un ombligo, no tiene mayor sexualidad. Tú ves un torso masculino y la gente ni se gira ni se escandaliza. Pero cuando ves a una mujer en tetas, la gente es como ¡guau! Me explota la cabeza cuando lo pienso”, confiesa la modelo española.

Aunque lamenta la para en la industria del modelaje por la pandemia del coronavirus, Marina Ontanaya explica que el videoclip, el cual tiene poco más de un millón de visitas, la ha ayudado a despegar su carrera como modelo. Las agencias, según su representante, están más interesadas en contar con sus servicios y preguntan por ella constantemente.

PUEDES VER Los Rolling Stones liberan clips de sus conciertos para ver gratis [VIDEO]

“Solo hay un modelo, te toman la temperatura, te ponen mascarilla, hay menos gente en los sets; te mandan ropa a casa y te haces fotos y las publicas. Es lo que están haciendo ahora un poco más, porque ya no se puede ir a una oficina a hacer fotos. Te diría que el trabajo ha descendido 80 por ciento”, dijo sobre la seguridad que ha adoptado la industria del modelaje en España.

Marina Ontanaya cuenta que el modelaje no es su pasión, pero que sí le ha servido para obtener beneficio económico. La española confesó que le encantaría actuar y que, actualmente, se está preparando con estudios en Londres para salir en televisión o en el cine.