Marisol, la Faraona de la cumbia que le canta al desamor y a la traición

¡De cumpleaños! Marisol, conocida en el mundo artístico como La Faraona de la cumbia, nació un 26 de julio en Chachapoyas; sin embargo, empezó su carrera musical a los 14 años, en Lambayeque.

La cantante, en sus inicios, estuvo en reconocidas agrupaciones como Caña Brava en la época que estaba Lucho Paz, y en la orquesta Candela de Víctor Yaipén.

A pesar de haber formado parte de grupos con gran posicionamiento en el ambiente de la cumbia, ‘La Faraona’ siempre soñó con tener su propia orquesta.

“Uno siempre quiere hacer realidad sus sueños y el mío era tener mi propia orquesta. Dios me ha dado la oportunidad para demostrar lo que puedo hacer, llevar mi música por todo el Perú”, sostuvo la intérprete en una entrevista con el portal musical música.com.

¿Por qué les canta a los hombres?

Marisol, quien también popularizó la aclamada frase “Y lo que no sirve, a la basura”, se caracteriza por sus canciones dedicadas a todos los hombres infieles. En sus letras, llenas de reclamos y desamor, ha plasmado ciertos momentos de su pasado que le han servido de inspiración en sus más grandes éxitos musicales.

“Soy una mujer dura cuando tengo que cantarle a un hombre, cuando tengo que reclamar mis derechos”, aseguró en una conversación con Al sexto día.

Asimismo, la intérprete de “Canalla” ha sufrido infidelidades, las que , en algún momento, tuvo que perdonar por el bienestar de su hijo.

“Nunca pensé en mi vida perdonar (una infidelidad); lo disculpé (...) Yo creo que lo disculpé porque ya tenía un hijo y quería que estuviera al lado de su papá. Vi que ya no funcionaba, soy de las mujeres que cuando te hacen una herida, esa herida ya no sana”, confesó.

Es por ello que Marisol luego se haber pasado por innumerables decepciones amorosas, asegura que ya está “curada” de los hombres infieles.

“Estoy curada de los engaños, de las traiciones, de las mentiras. Estoy cansada y curada”, agregó.

Marisol: la traición que la llevó a una pelea de nunca acabar con su esposo

En el 2012, Marisol anunció que había tomado la decisión de separarse de su esposo Carlos Gómez luego de un año y cuatro meses de matrimonio.

“Mi público merece saber. Hace cuatro meses y medio que estamos separados. Nos estamos dando un tiempo para que él pueda madurar y pensar en lo que quiere. Pero creo que él ha empezado a hacer su vida. De nada sirve aparentar que sí estamos”, contó en ese momento en el programa de Magaly Medina.

La vocalista reveló que fue víctima de una infidelidad y aseguró que “no había marcha atrás”.

“Tuvimos muchos problemas. Le perdoné en dos o tres oportunidades; él dice que nunca lo hizo (infidelidad), pero yo tengo pruebas que sí, me resultó una ‘escobita’. Tal vez se metió con alguien que no debió de meterse, y si tienes que cambiar a tu esposa que sea por alguien mejor, no tengo que derrumbarme, sigo adelante”, manifestó.

Tras ocho años de luchar por el divorcio, la cantante mencionó que su aún esposo quiere quedarse con la mitad de sus bienes.

“Quiere quedarse con la mitad de mis cosas (…) Cuando nos separamos, yo le dije: ‘Te doy el divorcio cuando tú quieras’. Pero he esperado ocho años para que él recapacite y me devuelva lo que me corresponde”, explicó en Magaly TV, la firme.

La Faraona de la Cumbia: canciones

30 segundos

Canalla

La escobita

Si me ibas a dejar

Yo lo quería

