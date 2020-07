A través de redes sociales, ATV confirmó que Magaly Medina regresa a las pantallas este lunes 27 de julio a las 9:45 p.m. De esta manera, la polémica presentadora cumple su sueño de volver a pisar el set de su casa televisora.

Como se recuerda, la conductora se alejó de la televisión tras la polémica que se desató por haber dado positivo a su prueba de coronavirus y seguir trabajando con su equipo de producción sin guardar cuarentena.

PUEDES VER Magaly Medina: ATV anuncia su regreso con particular eslogan

Magaly Medina ATV anuncia en el regreso de la conductora de Magaly TV, la firme

No obstante, Magaly Medina parece que ya tiene el visto bueno de sus doctores y los directos de ATV, ya que el mismo canal anunció a través de Facebook que la conductora retorna este lunes con su programa Magaly TV, la firme para continuar con sus polémica entrevistas, informes y ‘ampays'.

“ATV se complace en anunciar el retorno más esperado. En exclusiva, nuestra engreída vuelve a casa. El regreso de Magaly Medina”, dice el locutor.

PUEDES VER Magaly Medina anuncia posible demanda contra usuario por críticarla tras la muerte de su exchofer

“¿Me extrañaron? no me extrañen que regreso mañana a las 9:45 p.m. por ATV ”, dice por su parte, la conductora en el video.

El último jueves 23 de julio, Magaly Medina dio un pequeño adelanto en que anunciada su pronto regreso a ATV. A través de sus historias de Instagram, compartió varios videos donde la casa televisora indicaba que su “engreída” estará de vuelto en menos de lo que esperaba.

Magaly Medina no quiere hacer programa desde su casa

Durante una entrevista con Trome, Magaly Medina adelantó que volvería a pantallas desde el set de ATV y no desde su casa como lo hizo algunos días vía Skype.

“A mí no me gusta hacer el programa desde mi casa, soy un personaje histriónico frente a cámaras. Yo quiero darle al público un buen producto y mientras el canal y los médicos no me digan ‘ya estás en forma para pararte en tu set’, prefiero no hacerlo”, comentó la presentadora.

Magaly Medina anuncia su retorno a la TV

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.