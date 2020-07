Denisse Dibós: “Estamos acostumbrados a lucharla”

Para no detener la productora Preludio, Denisse Dibós ha tenido que adaptarse a los tiempos y familiarizarse con el streaming. “Soy de otra generación. Para mí era hablar chino mandarín, japonés, todo junto, ¿no? Nos capacitamos como equipo para estar preparados a lo que venga”, nos dice. En ‘Todos vuelven’, estrenada en el 2019 (y ahora en Preludio Live), se narra la historia del Perú desde la conquista hasta la independencia, con danzas y música; lo hermoso de nuestra cultura, pero también las “taras” y errores.

“A pesar de lo que hemos vivido, no aprendemos. Sin embargo, esta obra trata de rescatar lo bueno de ese peruano y peruana que levanta la cabeza y sale adelante. Recuerdo momentos entrañables, cuando Sandra Muente empieza a cantar el himno nacional, pero dice: no puedo pronunciar ‘somos libres’, ¿somos realmente libres? Después de que un hombre golpea a otro hombre en la calle porque piensa que no es igual que él, te remueve, te juro que a mí me hacía llorar todas las noches”.

La obra dirigida por Carlos Galiano estuvo en la plataforma por dos días de forma gratuita. “Queríamos regalar alegría, esperanza. No podemos seguir en la oscuridad de esta crisis espantosa”, agrega Dibós. Por ahora es el medio con el cual la productora espera “subsistir” y no dejar “en el desamparo” al personal. “Es complicado, por supuesto que lo es, pero esta época no es de bonanza donde ‘chorreará’, pero aunque sea ‘goteará’ para todos un poquito con lo que se pueda subsistir. Estamos acostumbrados a lucharla”.

Gonzalo Torres nos decía que “es muy pronto” para el regreso a los teatros. Juan Carlos Fisher sostuvo que si se habilitaron los partidos de fútbol, los ensayos de una obra también podrían darse. ¿Cuál es tu posición sobre eso?

Te soy sincera, pienso que tenemos que esperar. Tenemos que ser mucho más conscientes y más empáticos con el resto. Sí, efectivamente se han abierto los partidos de fútbol, pero sus protocolos son quizá mucho más rigurosos de los que nosotros podríamos tener. Pienso que no se debería forzar las cosas para volver. Esperar y buscar en este tiempo alternativas, pero no forzar el regreso a un teatro con cientos de personas en una misma sala. Hay que esperar qué dicen las autoridades y cuidarnos, eso es lo más importante.

Eres hija de un exalcalde de Lima, pero has dicho que nunca quisiste hacer política. ¿Qué esperas de las políticas culturales?

Yo voy trabajando tanto y viendo que a nivel de ministerio se consigue muy poco, que mejor es seguir remando tu propio barco. Es triste y bien duro. Hemos estado en reuniones por Zoom viendo la problemática para tratar de hacérsela llegar al congresista Olivares y que él la pueda llevar a la ministra de entonces. No tenemos las cosas claras, pero sé que tenemos voz y queremos que se nos escuche, pero...tenemos que seguir, no podemos estar esperanzados a que el Gobierno haga algo porque hay cosas muchísimo más graves ahora. Y siempre la cultura ha estado al final, no digo que esté bien, pero esa es nuestra realidad. ¿Entonces? No me voy a quedar esperando ¡se me pasa la vida! Y en tiempos como este, te das cuenta que el arte está, que el arte une, que el arte te cura.

