Tras divorciarse de Angelina Jolie hace cuatro años, Brad Pitt intentó por todos los medios mantener una sana relación con sus seis hijos. El actor y su exesposa empezaron a asistir a una terapia familiar para curar algunas heridas del pasado.

Sin embargo, dichas sesiones no han dado frutos, ya que los hijos mayores del exmatrimonio no perdonarían a su padre por supuestamente haber maltratado a uno de ellos, entre otros problemas que presentó el famoso intérprete, según indicó Us Weekly.

Cuando se separaron Angelina Jolie y Brad Pitt, uno de los motivos que trascendieron sobre su rompimiento fue una superdiscusión entre Maddox, y el actor a bordo de un jet privado en 2016. Según el tabloide TMZ, el adolescente se habría puesto de parte de la actriz, lo que habría enfadado a su padre que en aquel momento sufría de alcoholismo.

A pesar de buscar una reconciliación mediante especialistas, la relación entre la estrella de Hollywood y sus hijos se habría roto para siempre. Según lo declarado por una fuente cercana a la familia a Us Weekly, Maddox se niega a dirigirle la palabra al famoso actor y el lazo entre ambos es inexistente.

Esto no sucede con los hijos más pequeños de la expareja, con quien Pitt sí ha conseguido dejar atrás cualquier rencilla. De hecho, a Brad se lo vio salir de la casa de Jolie luego de visitar a los niños.

Cabe mencionar que Maddox es el hijo mayor Brad y Angelina, a quien la actriz adoptó en el año 2002, antes de conocer al ganador de un Óscar. Una vez que comenzaron a salir, la pareja se hizo cargo en conjunto del niño, quien ahora se encuentra en la universidad.

