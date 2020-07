‘Melcochita’ teme ser desalojado de su casa: “Trato de no desesperarme, sino me muero”

Pablo Villanueva ‘Melcochita’ teme ser desalojado en cualquier momento del departamento en Chorrillos, donde vive junto a su esposa y sus tres hijas pequeñas.

Debido a la crisis por la pandemia, el comediante no ha podido pagar el alquiler y debe cinco meses desde que empezó la cuarentena, cuando se cancelaron todos los eventos públicos.

“Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10.000 soles que se ha acumulado y aunque el dueño es buena gente, ya me habló y temo que en cualquier momento me den dos patadas en las cuatro letras y chau”, expresó ‘Melcochita’ en entrevista para El Popular.

Pablo Villanueva tiene 84 años, motivo por el cual teme contraer el coronavirus si es desalojado de su casa. “Ya estoy viejo y soy vulnerable, trato de no desesperarme, sino me muero... Además le debo a la Sunat, pero lo que más me preocupa es pagar la casa para que no me saquen a la calle”, agregó.

Antes de la pandemia, el sonero percibía más de S/. 20 000 mil soles mensuales; sin embargo, la cuarentena ha afectado sus ingresos y ahora solo logra 3.000 mil. “En estos momentos me siento atado de pies y manos. La chamba ha bajado por esta pandemia, vivo cachueleando”, señaló.

“Ruego al Señor que se acabe este virus y todos podamos trabajar con normalidad como antes”, mencionó. ‘Melcochita’ asegura que todos sus ingresos se consumen en víveres y en las pensiones de sus hijas.

Sobre si está de acuerdo en pedir al Gobierno un bono como otros artistas, el cómico respondió: “La verdad quiero que ayuden a los que están peor que yo”.

Algunos de sus proyectos que se quedaron truncados fueron un circo para estas fiestas patrias, una gira por Europa y un papel importante en una película. Además, iba a ser parte de una nueva serie para Netflix.

Pese a la cancelación de sus planes, Pablo Villanueva busca ganarse algo de dinero con el show virtual “Quédate en casa”, donde espera reencontrarse con su público.

“Es para alegrar a la gente, de pasadita vamos creando conciencia, ojalá que me vaya bien para ir saliendo de mis cuentas y poder estar más tranquilo”, aseveró.

