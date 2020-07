Jazmín Pinedo pide que no la pretendan: “No lo necesito. No me llames, yo te llamo”

La conductora Jazmín Pinedo vive su soltería alejada de los medios desde que terminó su relación con el padre de su hija, Gino Assereto. Sin embargo, en una reciente entrevista, la animadora de Esto es guerra se animó a hablar sobre su situación sentimental.

Durante un reto de preguntas del programa Estás en todas, la popular ‘Chinita’ descartó tener algún romance luego de los fuertes rumores que aseguraban que tenía un pretendiente.

Todo empezó cuando la exchica reality Sheyla Rojas le preguntó: “Tú que estás soltera ¿los pretendientes están ahí?”

Jazmín Pinedo negó lo que se especula en la prensa sobre su vida amorosa. “No hay tantos pretendientes, me los han ido ‘yuntando’, pero la verdad es que prefiero no dar especificaciones porque no necesito, no me pretendan”

Luego, utilizó una popular frase y pidió que no intenten conquistar su corazón. “Peruana que se respeta elige, no me llames, yo te llamo”, finalizó entre risas la presentadora de Esto es guerra.

Cabe destacar que hace unas semanas, la modelo fue vinculada con su expareja Jesús Neyra luego de ser captada pasando la noche en el edificio donde se ubica el departamento del actor. Hasta el momento, Jazmín Pinedo no se ha referido a las polémicas imágenes difundidas por Magaly TV, la firme.

