Llora por Huánuco. La cantante floclórica Dina Páucar rompió en llanto tras hacer un llamado al Gobierno de Martín Vizcarra para que tome más atención a su ciudad natal, que se encuentra en crisis por el aumento de muertes por coronavirus.

La artista peruana no pudo contener las lágrimas al expresar su dolor por sus paisanos y pedir mejoras en el sistema de salud, esto durante una entrevista para Radio Exitosa.

La cantante floclórica rompió en llanto hacer un llamado al Gobierno de Martín Vzicarra. Foto: archivo

Según informó el medio local, hasta el momento el departamento no cuenta con un hospital UCI y solo tiene un médico intensivista para toda la población.

“Nos falta oxígeno, nos falta personal médico en Huánuco. Tengo el corazón estrujado. Con mucha pena de que Huánuco esté tan abandonado, es verdad todo el Perú está pasando momentos muy difíciles, es doloroso poder sentir más cuando uno es artista, porque has estado en esos lugares”, expresó Dina Páucar.

Dina Páucar reveló que le ha tocado de cerca el coronavirus. Foto: archivo

La intérprete de “Cobarde” se dirigió, al igual que su colega Pelo D’ Ambrosio, a Martín Vizcarra. “Al presidente de la República le pedimos encarecidamente tener más atención a Huánuco. Por favor se lo suplicamos, por nuestras familias que se nos están yendo”, expresó al borde del llanto.

Dina Páucar reveló que le ha tocado de cerca el coronavirus debido a que “va perdiendo más de 15 familias”. “Lamentablemente no puedo ir a hacer la marcha porque también me encuentro delicada de salud, es muy triste hacer este pedido porque todo el Perú está en emergencia. Pero por favor, se lo pedimos de corazón”, agregó la peruana entre lágrimas.

“Es doloroso recibir una llamada de tu familia que me diga ‘papá ya se fue Dina, qué hago’. Qué triste que el hospital está colapsando, yo no sé qué hicieron tantos años las autoridades para que no presten atención a la salud, las familias se nos van en silencio”, finalizó la cantante folclórica, al asegurar que se siente impotente desde Lima.

