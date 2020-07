Alejandra Guzmán se reinventa y responde a detractores de su hija

Alejandra Guzmán vuelve al ruedo. La artista mexicana, tras ser protagonista de varias polémicas durante la pandemia del coronavirus, decidió renovarse volviendo a incursionar en el arte que más aprecia: la música.

La estrella mexicana, quien se había convertido en el blanco del foco mediático, le contó a sus fans que volvería a su faceta de cantante y que, además, estrenaría un nuevo disco, el mismo que bautizará con el nombre de Vive y deja vivir.

El último 24 de julio se materializó la advertencia. Alejandra Guzmán utilizó sus redes sociales para presentar el resultado de su proyecto al público y todos sus seguidores. Se trataba de un largo repertorio musical inspirado en varios episodios tormentosos que vivió con su familia.

La mezcla en este nuevo álbum ha dejado en evidencia que es una artista multigénero. En el repertorio se combina, por ejemplo, sonido de mariachis, un ritmo distintivo del reggaetón y algunas baladas. La sorpresa fue que tuvo una colaboración de Ñengo Flow, un reconocido cantante urbano.

“Siempre me critican, no me dejan hablar, que me visto fatal, que nada normal, que en la vida loca todo puede pasar. Mejor me tropiezo a escuchar un consejo”, se subraya en uno de los versos de Guzmán.

Los usuarios aprovecharon para elogiarla, mientras que otros, como ya lo vienen haciendo varios días, enviaron comentarios maliciosos contra Frida Sofía, la hija de la artista mexicana.

“Prefiero tropezarme y aprender de mi error que preguntarle o querer quedar bien con alguien allá afuera que ni siquiera conozco”, declaró Alejandra Guzmán a un medio local en defensa de su hija cuando grababa un live promocional con Beto Cuevas.