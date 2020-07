Verónica Linares envía emotivo mensaje a Celia Capira “La muerte de su esposo no ha sido en vano”

La ciudadana arequipeña Celia Capira se ha convertido en uno de los símbolos de las familias de los pacientes infectados con la COVID-19, luego de ser captada corriendo detrás del presidente Martín Vizcarra pidiendo ayuda para su esposo, quien finalmente falleció a causa de la grave enfermedad el pasado 21 de julio.

Ante este escenario, la periodista Verónica Linares tuvo palabras de aliento para Celia Capira, pues según aseguró, los pacientes infectados con coronavirus que permanecían en carpas y autos fueron trasladados a un hospital temporal, gracias a su accionar.

“Es bueno también decirle a la señora Celia, que estaba tan acongojada y tan triste por la muerte de su esposo, que no ha sido en vano. Su sacrificio, su fortaleza ha servido para salvar a muchos arequipeños”, comentó la periodista en el programa América Noticias.

“Lamentamos que en medio de esta lucha haya fallecido su esposo, es muy triste pero lo que hay que decirle a los hijos de esta señora Celia, es que su madre es una heroína”, continuó muy sentida.

“Si no hubiera sido por esta imagen, no se hacía nada, si no hubiera sido por ella corriendo detrás de la comitiva presidencial no se hubiera tomado esta decisión y seguiríamos con estas imágenes calamitosas de los exteriores del hospital Honorio Delgado. Así que todo esto es gracias a ella, hay que decirlo”, finalizó.

