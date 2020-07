Magdyel Ugaz comparte fotografía de su primer día de grabación en Mil oficios: “Tenía 16 años”

Magdyel Ugaz causó nostalgia entre sus fans al publicar una instantánea de su primer día de grabaciones en la recordada teleserie Mil oficios. La actriz era aún una adolescente cuando inició su carrera actoral en la televisión y se lucía junto a sus compañeros de reparto, Michael Finseth y Giselle Collao.

“Mi primer día de grabación junto a Giselle Collao y Michael Finseth en el que sería mi primer trabajo en TV: ¡Mil Oficios! Tenía 16 años, me veo tímida pero creo que eran más nervios. En ese momento no me imaginaba que la vida me iba a regalar la bendición de poder vivir de lo que amo: actuar”, escribió Magdyel Ugaz en la leyenda de su post, etiquetando a los intérpretes de Memo y Lucía.

Los internautas no tardaron en reaccionar a la imagen y muchos comentaron que al verla “viajaron en el tiempo”. “Esa serie lindos recuerdos de mi adolescencia corría del trabajo a casa a ver mil oficios con toda la familia”, “Esta foto sí que es nostálgica. Tengo gratos recuerdos de la serie Mil oficios ¡Qué tiempos!”, escribieron algunos.

Por su parte, Magdyel Ugaz quedó gratamente sorprendida con los mensajes que recibió por su publicación.

“Qué bonito es leer tantos comentarios de ustedes de cómo recuerdan Mil oficios, cuando yo era Marianita, este personaje que me abrió las puertas para el gran cambio de mi vida y el gran aprendizaje todos los días”, señaló a través de sus historias de Instagram.

