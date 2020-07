Jennifer Lopez: doce curiosidades que no sabías de la ‘Diva del Bronx’

Jennifer Lopez es una de las celebridades más admiradas mundialmente. Deslumbró en el Super Bowl, ha sido reconocida como la mujer más bella del mundo por la revista ‘People’, ha sido inmortalizada en el 2013, como estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y ha sido nombrada como la primera mujer portavoz y defensora de las niñas y mujeres, ante la ONU.

Esos son algunos de los reconocimientos que ha logrado la estrella a lo largo de su carrera artística. Hoy 24 de julio Jlo cumple 51 años y lo vamos a celebrar contándote algunas curiosidades que no sabías de la cantante.

Ha sido profesora de baile

Jennifer Lopez no solo es dueña de un gran talento musical, además es reconocida por sus grandes aptitudes para bailar. Es por ello, que ha sido profesora de baile de algunas celebridades, como por ejemplo, el actor Jack Nicholson.

No toma bebidas alcohólicas

La ‘Diva del Bronx’ también se caracteriza por poseer una inigualable belleza. La intérprete considera que el fumar y tomar bebidas alcohólicas son hábitos que maltratan su piel.

Tiene muchos sobrenombres o apodos

La artista, aparte de ser conocida como JLo, también ha sido apodada como ‘La Supernova’ o ‘La Guitarra’, por su cuerpo curvilíneo.

Se ha casado tres veces

Jennifer Lopez ha contraído nupcias tres veces. Primero con Ojani Noa, en 1997 con quien solo duró un año; después, estuvo casada con Cris Judd desde el 2001 hasta el 2003. Finalmente, en el 2004, se casó con Marc Antonhy, con quien tuvo hijos gemelos; lamentablemente, su matrimonio llegó a su fin en el 2014.

Su cuerpo está valorizado en 6 millones de dólares

Como ya es sabido, Jennifer Lopez es una de las celebridades más admiradas por su sensual anatomía. Por eso, la artista ha asegurado su cuerpo en caso de sufrir algún accidente por esa suma de dinero.

Selena es la película que la lanzó a la fama

La reconocida JLo interpretó a la cantante Selena Quintanilla, en su película homónima. A pesar de que con esta cinta, solo ganó un millón de dólares, fue esta producción la que la llevó al estrellato y convertirse en la ‘Diva’ que es hoy en día.

Es el motivo por el que crearon Google Images

¿Sabían que Google Images se creó por Jlo? En la ceremonia de los Premios Grammy del 2000, Jennifer Lopez lució un deslumbrante vestido verde que originó la búsqueda masiva de la imagen en internet, sin encontrar algún resultado. Ante ello, Google decidió crear ‘Google Images’.

Es atleta

Jennifer Lopez aparte de ser cantante, actriz, y bailarina, también es atleta. En el 2008 completó el Nautica Malibu Triathlon en dos horas, 23 minutos y 28 segundos.

“Ahora, entiendo, nunca antes había hecho un triatlón”, escribió en su libro de memorias de 2015, True love.

Tiene una fundación para ayudar a mujeres

La cantante y su hermana Lynda Lopez, en el 2009 sacaron adelante la fundación “Lopez Family Foundation”, con la finalidad de hacer algunos cambios en el sistema de salud. Esta organización es sin fines de lucro y fue desarrollada principalmente pensando en las mujeres y los niños.

En un inicio, se llamó The Maribel Foundation en honor a la hermana de su exesposo Marc Anthony, quien falleció de un tumor cerebral cuando era niña.

Tiene su propia productora

Jennifer Lopez, a inicios de los años 2000, fundó la productora Nuyorican Productions, con el mánager Benny Medina.

La compañía ha producido varias películas y programas de televisión. Esto incluye shows como The Fosters, World of Dance y la próxima película de JLo Second Act.

No es la única talentosa en su familia

Jlo proviene de un ambiente artístico, tiene una hermana mayor llamada Leslie, que es cantante de ópera, y una hermana menor, Lynda, quien ha trabajado como DJ y corresponsal en una filial de la NBC en Nueva York.

Tiene una doble oficial

Pocos saben que Jennifer Lopez tiene una doble que es capaz de derrochar mucho talento artístico en el escenario exactamente como lo hace ella. Connie Peña es el nombre de su imitadora, quien planea realizar un tributo a la artista.