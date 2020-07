Guerreros 2020 [EN VIVO]: conoce el horario y cómo puedes ver la versión mexicana de EEG

El éxito del reality peruano Esto es guerra provocó que Televisa compre el formato y lo lleve a México, donde se estrenó el 15 de junio bajo el nombre de Guerreros 2020, en medio de gran expectativa. Los encargados de conducir el programa son Tania Rincón y Mauricio Barcelata.

Entre los participantes que más destacan están los peruanos Nicola Porcella y Guty Carrera, junto a varios influencers y deportistas mexicanos como Memo Corral y Macky González. Además, resalta la participación del locutor deportivo Carlos ‘El Zar’ Aguilar.

Horario de Guerreros 2020

El programa puede verse a través de la señal del Canal 5 de Televisa en México a partir de las 20.30 horas. También, puede sintonizarse por medio de Unimás en Estados Unidos. A continuación, conoce los otros canales para disfrutar del reality.

-Canal 5 también puede sintonizarse por el 5 en televisión abierta.

-Sky se encuentra en los canales 105 y 1105.

-Total Play en el 105.

-Dish, en los canales 105 y 605.

-Izzi está en el 5, 105 y 805

-Megacable es el canal 105 y 1105

¿Cómo votar en Guerreros 2020?

Los concursantes que queden sentenciados por parte de los leones y las cobras pueden luchar por su permanencia en el programa con la ayuda de los televidentes.

Para ello, los fanáticos tienen que escoger a su concursante favorito e ingresar AQUÍ, en esta plataforma aparecerán los guerreros en peligro de ser eliminados. Solo tienes que seleccionar al que deseas salvar para seguir viéndolo participar.

¿Cómo y dónde ver los capítulos completos?

Si no pudiste ver los últimos capítulos de Guerreros 2020, no te preocupes, solo tienes que hacer clic en este ENLACE, la web oficial de canal 5 de Televisa. En esta plataforma, se subirán los episodios para que no te pierdas de las mejores competencias de tu equipo predilecto.

¿Quiénes son los participantes de Guerreros 2020?

La temporada estreno del concurso cuenta con 20 competidores de diferentes perfiles como deportistas, influencers y modelos.

Entre los integrantes de las cobras destaca la capitana Macky González , Dariana García, Maripily Julio Ron, Brandon Castañeda, Nicola Porcella y la recientemente eliminada Brenda Zambrano. Por el lado de los leones, resalta el capitán Memo Corral, Reno Rojas, Diego Montu, Estefanía Ahumada y Christian Estrada.