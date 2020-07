Amber Heard jura que amó a Johnny Depp

La actriz estadounidense Amber Heard dijo en Londres que amó a su exesposo Johnny Depp y siempre tuvo la esperanza de que dejaría su adicción a las drogas y el alcohol, durante el juicio por difamación del actor contra el diario The Sun.

“Lo amaba y no quería perder eso (...) su otra cara era la de un monstruo, pero siempre mantuve la esperanza de que se desintoxicaría”, dijo, en respuesta a una pregunta de la abogada de The Sun.

Johnny Depp demandó al periódico por haberlo tildado en 2018 de marido violento. El grupo editor del periódico, NGN, alega 14 incidentes en los que el héroe de “Piratas del Caribe” fue violento, presuntamente, con su esposa. El juicio, en su tercera semana, expuso la vida tormentosa del matrimonio, incluida la descripción de algunos episodios truculentos. Depp reconoció el consumo abusivo de drogas y alcohol, y dijo que su exesposa era violenta, además de retratarla como una persona calculadora narcisista y sociópata.

Johnny Depp. (EFE)

Amber Heard, (34), que fue llamada como testigo por la defensa de The Sun, se defendió diciendo que no quiso aprovecharse de la situación. “No quería poner a Johnny (en una posición) en la que el mundo entero o sus hijos supieran en detalle quién es, o de qué es capaz. Es bochornoso”, dijo. Aseguró que no tenía ganas de estar en un tribunal y que solo quería que el actor la “deje en paz”. A la pregunta de si esto benefició su carrera, ella respondió: “No. ¿Qué mujer se ha beneficiado alguna vez de ser víctima de violencia doméstica?”. (Con información de AFP)