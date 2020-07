Alejandra Baigorria devuelve halagos a Mario Irivarren: “Es un ejemplo de hombre”

Alejandra Baigorria no ocultó sus opiniones sobre Mario Irivarren y lo llenó de halagos en una reciente entrevista para América Televisión. La chica reality fue interrogada sobre las tiernas palabras de su compañero, quien resaltó su belleza y su perseverancia en los negocios.

A pesar que muchos usuarios aseguran que harían una buena pareja, los competidores siempre han puesto paños fríos a las especulaciones sobre una posible relación sentimental.

Aunque no tiene intereses amorosos hacia Mario Irivarren, Alejandra Baigorria tiene un gran concepto de él e incluso se atrevió a decir que es un hombre ejemplar.

“Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como Mario, pero no se dio”, dijo la ‘retadora'.

Cabe resaltar que días atrás, el modelo destacó la apariencia física de la chica reality y la ‘rankeó' como la ‘soltera más sexy’ de EEG: “Está en su mejor momento y va a ser la primera dama”.

Alejandra Baigorria congela sus óvulos

La empresaria decidió someterse a una extracción de óvulos debido a sus ganas de convertirse en madre. A sus 31 años, Alejandra Baigorria considera estar lista para tener un par de hijos; sin embargo, aún no encuentra la pareja perfecta.

“Siempre he sido madura con respecto a formar una familia, a tener hijos (...) y hoy me siento una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer que quiere ser mamá y lo puede ser”, indicó.

