Thalía sufre golpe al grabar tiktok y video se viraliza en redes sociales

La cantante Thalía compartió un material audiovisual en el que expuso el fuerte golpe que se dio al intentar grabar para Tiktok.

¿Qué sucedió? La intérprete de “No me acuerdo” y “Estoy soltera” trató de descender hacia una piscina mediante un flotador inflable. Sin embargo, no logró concretar su meta debido a que el objeto se desvió, haciendo que las piernas de ella chocaran contra una barra.

Poco antes del final del clip, Thalía mostró la leve lesión que sufrió y comentó “me pegué” en las imágenes donde se le veía sostener una bolsa con hielo sobre su rodilla.

Esta situación captó la atención de los fans de la artista, quienes viralizaron el divertido tiktok protagonizado por su ídola en redes sociales.

El video de Thalía ya ha logrado superar los 38.000 ‘me gusta’ y ya cuenta con cientos de comentarios donde los seguidores expresan su admiración hacia la cantante.

Thalía explica cómo logró su ‘cintura de avispa’ en video de “Estoy soltera”

A través de un post en Instagram, Thalía dio a conocer qué hizo realmente para lograr la delgada cintura que ostentaba junto a Leslie Shaw en el video de “Estoy soltera”.

“¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil, estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredara y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto ‘reloj de arena’ ; logramos el look que utilicé para uno de los sets del video de Estoy soltera. Y ese final inesperado... ¡se coló en la edición!”, escribió la artista mexicana.

