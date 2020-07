¡Revela su secreto! Thalía participó como invitada de Leslie Shaw en su video Estoy soltera, al lado de la colombiana Farina. La canción se ha convertido en un éxito y en YouTube ya superó los 17 millones de reproducciones.

Sin embargo, lo que captó la atención de muchos seguidores fue la figura de infarto que lució Thalia en el clip. Como ya tiene acostumbrados a todos sus fanáticos, nuevamente dejó boquiabiertos a todos con su inigualable cintura de avispa.

Thalía agradece la invitación de Leslie Shaw

Es por ello que, en su cuenta de Instagram, compartió un video en el que se puede ver cómo logró esa diminuta cintura con la que aparece en la grabación del tema.

En las imágenes, se observa a la mexicana siendo atendida por cinco personas para lograr que le ajuste el traje que usó en uno de los sets de grabación.

“¡Cintura de avispa a 10 manos! ¡Quien dijo que lograr este look fue tarea fácil estaba soñando! Entre que me arreglaban los tirantes, me ajustaban los lazos del corset, me detenían en el cabello para que no se enredaraa y me apretaban la cintura a más no poder para lograr el efecto ‘reloj de arena’ ;logramos el look que utilicé para en uno de los sets del video de “Estoy soltera”. Y ese final inesperado...¡se coló en la edición!”, escribió Thalía en la descripción de su publicación.

