Mayra Couto levantó la polémica al hablar sobre la maternidad y el embarazo adolescente. La joven actriz, quien actualmente se encuentra en Cuba, señaló que, para ella, “ser mamá es convertirse en asistente de otro ser humano” y por tal motivo no está en sus planes pasar por esa etapa.

Las declaraciones de la intérprete, quien acusó a Andrés Wiese de acoso sexual y maltrato, recibió cientos de opiniones divididas.

Mayra Couto: Mónica Cabrejos defiende a la actriz por criticar la labor de las mamás y dice que no es feminazi ni loca

Ante esto, Mónica Cabrejos salió en defensa de Mayra Couto. La exbailarina aclaró que no comparte la opinión de la artista, pero explicó que no hay razón para los ataques, ya que todos tienen derecho a la libertad de expresión.

“Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Mayra Couto, pero eso no significa que voy a decir que está loca, que es una feminazi, que le cierren la cuenta. Eso no va conmigo, existe la libertad de expresión. Los que están de acuerdo contigo celebrarán y los que no, que miren a otro lado”, comentó Cabrejos durante la conducción de radio Capital.

Tras la ola de críticas, Mayra Couto explicó por qué lanzó sus opiniones sobre la maternidad a temprana edad.

“El embarazo adolescente representa el 14% en nuestro país y en la región de la selva representa el 40%. Esto hace que las chicas estén en una situación de riesgo por su salud, porque algunas de ellas se realizan abortos inseguros y otras de ellas tienen partos inseguros”, respondió la actriz a una usuaria.

Fiorella Rodríguez se pronuncia sobre los comentarios de Mayra Couto

Fiorella Rodríguez fue otra de las figuras de la farándula local que opinó sobre las declaraciones de Mayra Couto.

“Les habla una mamá que tiene una hija de 22 años. Ser asistente de alguien es asistir, prestar ayuda sobre todo al principio porque, evidentemente, hay toda una etapa en que cambiamos pañales, calentamos biberones, damos teta (...) Entonces sí, en una cierta parte, sobre todo en la primera, asistimos evidentemente a nuestros hijos y lo hacemos con mucho amor”, comentó.

Fiorella Rodríguez se pronuncia sobre los comentarios de Mayra Couto

